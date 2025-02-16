Сили оборони звільнили село Піщане на Донеччині: деталі від ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ повернули село Піщане, яке розташовано за 5 кілометрів від Покровська, під контроль України. Також російські війська були потиснені з ще декількох населених пунктів поряд.

Про це сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як обережно зазначає військовий, саме на Покровському напрямку деякий злам все-таки відбувся. Це можна сказати, зокрема, з посиланням на президента.

"Дуже серйозні були наміри росіян із напівоточення міста Покровськ. Але окупанти зазнали серйозних втрат на Покровському напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж були певним чином призупинені та навіть відкинуті в окремих населених пунктах", - констатував Трегубов.

Це стало можливим завдяки ефективній роботі безпілотників та налагодження ефективної взаємодії між українськими підрозділами.

Раніше ми повідомляли, що окупанти прорвалися до Новосілки на Донеччині. Це типова тактика армії РФ: попереду колони йде танк, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості.

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