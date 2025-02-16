Що відбувається на ключових напрямках фронту: зведення Генштабу

Впродовж 15 лютого зафіксовано 261 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупанта", – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

"Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів", – зауважили у відомстві.

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

Зазначається, що десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Також відомо, що:

на Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру;

на Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське;

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне;

на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак: окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка;

на Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

на Придніпровському напрямку росіяни здійснили 8 безрезультатних спроб йти вперед;

на Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили;

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зокрема, минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11– із реактивних систем залпового вогню.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", – акцентували у ГШ ЗСУ.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Раніше ми писали про те, що командування РФ може змінити пріоритет наступальних операцій з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року, через що просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом.

Читайте також: