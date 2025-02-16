43-річна Тоня Матвієнко розсекретила процедури, які робить для підтримки молодості

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася, як доглядає за собою.

Так, артистка говорить, що регулярно ходить до косметолога. Проте наголошує, що жодних уколів краси не робить. Натомість довіряє більш природнім методам - масажам і маскам. До того ж Матвієнко переконана, що її чудовому вигляду сприяє здорова вага.

"З 30 років відвідую косметолога – масаж обличчя, маски, біоревіталізація. Ботокс та інші подібні ін’єкції – це ні. Думаю, що ще тут важлива вага. Я не повна, але і не занадто худа, тому шкіра не потребує ніяких підтяжок. Та я не спеціально це роблю, бо насправді хочу бути худою. Але мені всі розповідають, що тоді, ймовірно, потрібно корегувати овал обличчя, воно може "поповзти", - розповіла Тоня в інтерв'ю oboz.ua.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зірка прагне залишатися собою й не бути залежною від стандартів краси, тому схильна до мінімальних втручань у зовнішність. Крім того, виконавиця висловилася і про гарний настрій, який їй вдається підтримувати завдяки улюбленій справі.

"Ну а ще я ніколи з себе не робила, знаєте, тітку. Мені подобається почуватися дівчинкою. І чоловік, і діти часто кажуть: "Коли ти подорослішаєш?". Як вдається зберігати в собі такий легкий настрій? Це важке запитання, чесно. Точно знаю, як би на це відповіла моя мама, чомусь зараз її згадала. Мабуть, тому що я співаю? Це прекрасні емоції: радість, любов. А якщо людина весь час на стресі, живе зі злістю та образами, то і має відповідний вигляд. Це мої спостереження", - пояснила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк схуд на сім кіло та похизувався своїм виглядом.