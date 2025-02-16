День ангела 16 лютого: кого та як вітати з іменинами

16 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 лютого

16 лютого 2025 року привітайте з іменинами Данила, Іллю, Макара, Павла.

Данило — давньоєврейське походження, означає "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний, відповідальний. В дорослому віці стає схильним до самокопання, невпевнений у собі.

Ілля — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Божа міць". В дитинстві комунікабельний, м'який. В дорослому віці стає відкритим, прямолінійним, що може відштовхувати.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці любить бути в центрі подій, шукає собі мудру дружину.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає пасивним, дещо лінивим і балакучим.

День ангела 16 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 16 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе дорогою світла, добра і радості. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, міцного здоров’я, тепла в серці й душевного спокою. Хай здійснюються мрії, а доля дарує безліч приємних сюрпризів!

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З Днем Ангела! Нехай твій Ангел-Охоронець завжди буде поруч, допомагає у важкі хвилини, надихає на великі звершення та захищає від усього недоброго. Бажаю тобі гармонії, добробуту, внутрішньої сили та віри в себе. Нехай кожен день приносить радість і любов!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир, злагоду та щасливі миті. Бажаю міцного здоров’я, світлих думок, чистих намірів і вдалого здійснення всіх твоїх планів. Нехай у серці живе любов, а на обличчі завжди сяє усмішка!

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У цей особливий день хочу побажати тобі, щоб твій Ангел-Охоронець не покидав тебе ні на мить, вкривав своїми крилами від негараздів і допомагав у всіх починаннях. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, душевного тепла, щасливих зустрічей і яскравих подій!

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З Днем Ангела! Нехай твоє ім’я приносить тобі лише удачу, а твій небесний покровитель завжди допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю тобі гармонії, любові, радості та достатку. Нехай серце буде сповнене вірою, а життя — щастям і благодаттю!

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