Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 16 лютого

Сьогодні, 16 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"Крім півдня та південного сходу, пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. За даними синоптиків, температура вдень -2...-7°С, в західних, південних областях та в Криму від -4°С до +1°С.

У Києві та області хмарно, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці протягом доби -4...-6°С, на Київщині -3...-8°С.

Чи вдарять ще сильні морози у лютому - читайте у новині.

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