Прогноз погоди на лютий 2025 року в Україні: яка область буде "центром холоду"

Синоптики попередили, що Україна зустріне лютий з дощами та похолоданням.

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Якою буде погода вихідними

Зима наберає обертів. З приходом лютого вона покаже свій характер - вихідними в Україні похолоднішає, однак ще залишаться "плюси". Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, впродовж 1 та 2 лютого в Україні максимальна температура повітря становитиме +1...+6 градусів. Тільки у південній частині в суботу ще затримається вища температура повітря, буде в межах +8...+12 градусів.

Проте тенденція до похолодання торкнеться усіх частин України. 1 лютого переважно дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Захід та північ побудуть у щільній хмарності, хіба в Карпатах можливий мокрий сніг.

У Києві 1-2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується в столиці +5 градусів, у неділю +3 градуси. Надалі холоднішатиме до "мінусів".

За попередніми прогнозами, діапазон денної температури орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3-8 градусів.

Якою буде погода у лютому

Однак, узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України і досить суворим на Сумщині і в східних областях.

Закарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря, що ненадовго надійдуть в Україну вже на початку лютого. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить.

В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно: вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -1 до -4 градусів, кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом.

Погода у лютому на Півночі України

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочнеться з невеликого "плюса", та в же від 2-3 числа температура зміниться на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4.

Найтепліше буде на Волині, яку денні морози залишать після 10 лютого, найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до -4 градусів, уночі до -8. В решті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого. Вдень 0-2 градуси морозу, вночі при проясненнях до -5.

Ближче до березня поступово потеплішає до +3-4 градусів, на Сумщині не вище +2. Друга половина місяця буде "мокрою" в усіх областях: майже щодня можливий дощ із снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують.

"Центром холоду" буде Полтавщина

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. "Центром холоду" виявиться Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а при проясненнях до -8 морозу. В інших областях буде на 2-3 градуси тепліше. Також регіон очікують три хвилі опадів у вигляді дощу з мокрим снігом.

Сонячний лютий на сході

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів у ночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця: від 8 до 14 число і вдень, і вночі очікуються морози від -1 до -3 градусів, а вночі на Донбасі і Луганщині до -10 градусів. Опади в регіоні будуть незначні, це дощ і мокрий сніг. Дощитиме і сніжитиме у похмурі дні з плюсовими температурами вдень, тому стійкого снігового покриву не буде.

Яким буде лютий на півдні

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – лютий розпочнеться по-весняному: температура вдень підвищиться до +6-9 градусів. Та вже від 2-3 числа стане холодніше на 3-4 градуси, тобто морозів не буде, але тепла поменшає. Зате дощів і снігу побільшає. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів.

Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом.

Раніше синоптики повідомили, що до України йде похолодання. Коли та де зміняться погодні умови — читайте у новині.

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