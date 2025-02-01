Чи буде Україна в НАТО: експерт відповів

Експерт зазначив, що відмова від перспективи членства України у НАТО перед можливими переговорами була б нерозумною.

Після обрання Дональда Трампа перспективи вступу України до НАТО суттєво віддалилися.

Таку думку висловив Пол Старс, директор Центру превентивних дій при Раді з міжнародних відносин, експерт із запобігання конфліктам, під час дискусії Ради з міжнародних відносин (CFR).

"Перспектива членства України у НАТО до обрання Трампа була і так незначною. Після його обрання вона стала ще більш віддаленою", — зазначив експерт.

На його думку, президент Трамп не підтримує розширення зобов’язань США щодо безпеки для нових країн. Тому перспектива членства України в Альянсі, ймовірно, стала б перешкодою для будь-якої угоди з врегулювання ситуації.

"Це не означає, що членство України у НАТО у майбутньому неможливе. Але поки що не варто себе обманювати — це питання не буде вирішено найближчим часом", — підкреслив Старс.

Нагадаємо, наразі існують два типи гарантій безпеки, які країни НАТО можуть запропонувати Україні в контексті мирної угоди з Росією.

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