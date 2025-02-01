Будет ли Украина в НАТО: эксперт ответил

Эксперт отметил, что отказ от перспективы членства Украины в НАТО перед возможными переговорами был бы неразумным.

После избрания Дональда Трампа, перспективы вступления Украины в НАТО существенно отдалились.

Такое мнение высказал Пол Старс, директор Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям, эксперт по предотвращению конфликтов в ходе дискуссии Совета по международным отношениям (CFR).

"Перспектива членства Украины в НАТО до избрания Трампа была и так незначительной. После его избрания она стала еще более отдаленной", — отметил эксперт.

По его мнению, президент Трамп не поддерживает расширение обязательств США по безопасности для новых стран. Поэтому перспектива членства Украины в Альянсе, вероятно, стала бы препятствием для любого соглашения по урегулированию ситуации.

"Это не значит, что членство Украины в НАТО в будущем невозможно. Но пока не стоит себя обманывать — этот вопрос не будет решен в ближайшее время", — подчеркнул Старс.

Напомним, в настоящее время существует два типа гарантий безопасности, которые страны НАТО могут предложить Украине в контексте мирного соглашения с Россией.

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