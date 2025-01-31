Насуваються морози і сніги: новий прогноз погоди в Україні

Народна синоптикиня вразила своїм новим прогнозом. Каже, 31 січня по всій території України буде тепло. А от у лютому нас чекають нові погодні сюрпризи.

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Якою буде погода 31 січня

Другий місяць зими добігає кінця. Цьогоріч українцям неабияк пощастило, бо сильних морозів та рясних снігопадів здебільшого не було. 31 січня ще трохи побуде тепла погода, проте вже є тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання. Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.

З її слів, у п'ятницю денна температура повітря становитиме +6+9 градусів, на заході подекуди +7+11 градусів, у південній частині ще затримається весняна погода, +9+14 градусів. Істотні опади в Україні малоймовірні, хіба що в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або мряка.

У Києві січень завершиться ще порівняно теплою погодою. Посилиться південно-східний вітер. Вночі +3+5 градусів, вдень близько +7 градусів.

Якою буде погода у лютому

Про похолодання у лютому повідомила і синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха. У коментарі "Главреду" вона заявила, що наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше.

Утім, вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше - будуть морози і навіть сніг. А потепління в Україні, яке зараз спостерігається, за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми.

Тим часом в лютому вже буде зміна синоптичних умов. До країни зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури.

Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що прийдешній лютий також обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай. Однак, ховати далеко зимові речі ще не варто.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць зими в Україні. Більше про це читайте у новині.

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