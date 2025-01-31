Надвигаются морозы и снега: новый прогноз погоды в Украине

Народная синоптика удивила своим новым прогнозом. Говорит, 31 января на всей территории Украины будет тепло. А в феврале нас ждут новые погодные сюрпризы.

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Какая будет погода 31 января

Второй месяц зимы подходит к концу. В этом году украинцам очень повезло, потому что сильных морозов и обильных снегопадов большей частью не было. 31 января еще немного побудет теплая погода, однако уже есть тенденция к понижению температуры воздуха и дальнейшему похолоданию. Такой прогноз сделала народная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу дневная температура воздуха будет +6+9 градусов, на западе кое-где +7+11 градусов, в южной части еще задержится весенняя погода, +9+14 градусов. Существенные осадки в Украине маловероятны, разве что в западных областях пройдут небольшие дожди или туманы.

В Киеве январь завершится еще сравнительно теплой погодой. Усилится юго-восточный ветер. Ночью +3+5, днем около +7 градусов.

Какая будет погода в феврале

О похолодании в феврале сообщила и синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха. В комментарии "Главреду" она заявила, что в конце января в Украине стало заметно теплее.

Впрочем, уже в начале февраля в регионах станет прохладнее – будут морозы и даже снег. А наблюдаемое сейчас потепление в Украине по многим показателям гораздо выше климатической нормы.

Между тем, в феврале уже будет изменение синоптических условий. В страну зайдут воздушные массы не с юга. Птуха говорит, что это принесет более низкие температуры.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что грядущий февраль также обещает быть теплее обычного. Однако прятать далеко зимние вещи еще не стоит.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц зимы в Украине. Больше об этом читайте в новости.

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