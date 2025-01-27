Аномальная погода: синоптики шокировали прогнозом на февраль

В Украину идет аномальная погода. Какой прогноз сделали синоптики на февраль?

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы. По данным синоптиков, температура воздуха будет выше обычного.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По информации синоптиков, нынешний февраль будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на полтора-два градуса выше нормы. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.

Сегодня же в Украине - настоящая весенняя погода. Тепло и сухо будет еще несколько дней. Только в западных областях 29 января синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом и порывистым ветром. Температура воздуха в восточных областях и в Карпатах ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-8 тепла. На остальной территории ночью от 0 до 6 тепла, а днем до плюс 10.

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Напомним, в Киеве зафиксировали первые температурные рекорды 2025 года.

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