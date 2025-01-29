В Украине могут ввести е-гривню: подробности от НБУ

Пока решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято.

Национальный банк Украины рассматривает возможность создания собственной розничной цифровой валюты - е-гривны. Пилотный проект уже на стадии подготовки.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Е-гривна не станет заменителем наличных или средств на счетах, а будет дополнительной возможностью для пользователей. Как отметил Шабан, эта цифровая валюта должна дополнять традиционные способы хранения денег.

"Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято", — отметил Шабан.

Он отметил, что принятию такого решения может способствовать пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Проект планируется реализовать на базе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Это позволит оценить, сможет ли е-гривна выполнять функции денег и будет ли она удовлетворять потребности пользователей.

Заместитель председателя Национального банка Украины, Шабан, сообщил, что е-гривна - это цифровая форма гривны, которую эмитирует НБУ. Это указано в законе Украины "О платежных услугах".

"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", — заявил Шабан.

Е-гривна, если ее введут, станет законным платежным средством в Украине и будет существовать исключительно в безналичной форме, дополняя традиционные деньги. Она будет выполнять все функции денег и будет доступна для всех категорий пользователей.

Украина планирует ввести е-гривну, что предоставит пользователям возможность осуществлять широкий спектр платежных операций, а именно:

переводы между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);

оплату товаров и услуг;

платежи в пользу государства;

благотворительные платежи;

получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.

Напомним, Кабмин дал старт созданию в Украине почтового банка.

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