В Украине могут ввести е-гривню: подробности от НБУ

Пока решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято.
Национальный банк Украины рассматривает возможность создания собственной розничной цифровой валюты - е-гривны. Пилотный проект уже на стадии подготовки.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Е-гривна не станет заменителем наличных или средств на счетах, а будет дополнительной возможностью для пользователей. Как отметил Шабан, эта цифровая валюта должна дополнять традиционные способы хранения денег.
"Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято", — отметил Шабан.
Он отметил, что принятию такого решения может способствовать пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Проект планируется реализовать на базе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Это позволит оценить, сможет ли е-гривна выполнять функции денег и будет ли она удовлетворять потребности пользователей.
Заместитель председателя Национального банка Украины, Шабан, сообщил, что е-гривна - это цифровая форма гривны, которую эмитирует НБУ. Это указано в законе Украины "О платежных услугах".
"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", — заявил Шабан.
Е-гривна, если ее введут, станет законным платежным средством в Украине и будет существовать исключительно в безналичной форме, дополняя традиционные деньги. Она будет выполнять все функции денег и будет доступна для всех категорий пользователей.
Украина планирует ввести е-гривну, что предоставит пользователям возможность осуществлять широкий спектр платежных операций, а именно:
- переводы между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);
- оплату товаров и услуг;
- платежи в пользу государства;
- благотворительные платежи;
- получать заработную плату и другие доходы, социальные выплаты.
Напомним, Кабмин дал старт созданию в Украине почтового банка.
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