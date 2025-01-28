"Укрпочта" запустит собственный банк: как он будет работать

Банк обеспечит доступ к финансовым услугам для украинцев, в частности, в прифронтовых, деоккупированных и отдаленных районах.

В Украине запустят "Укрпочта Банк", который будет работать по специальным правилам, чтобы сделать банковские услуги доступными всем, независимо от места жительства.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Украинское правительство передало в управление "Укрпочты" акции Pinbank для создания почтового банка. Когда Верховная Рада примет законопроект №12044, банк обеспечит доступ к финансовым услугам для более 30% украинцев, в частности в прифронтовых, деоккупированных и отдаленных районах.

В Минразвития громад уточнили, какие услуги можно будет получить в почтовом банке.

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"Укрпочта Банк будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Банк сможет предлагать базовые финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и т.д. Особое внимание будет уделяться социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, нуждающемуся в поддержке", – говорится в заявлении.

Детали о работе "Укрпочта Банка"

В министерстве также сообщили, что благодаря запуску банка государство сможет экономить до 2,6 млрд грн ежегодно на расходах, связанных с выплатой пенсий и социальной помощи.

Финансовые услуги станут доступными даже в самых отдаленных уголках Украины благодаря более чем 25 тыс. новых точек обслуживания.

Благодаря увеличению безналичных расчетов ожидается уменьшение уровня коррупции и увеличение поступлений в госбюджет.

Маломобильные люди и люди с инвалидностью смогут получать банковские сервисы на дому.

При отключении света или связи базовые банковские услуги будут доступны в прифронтовых и сельских районах.

Напомним, 28 января украинский Кабмин принял решение, которым передал акции "Первого инвестиционного банка" в Министерство инфраструктуры с последующей передачей "Укрпочте". Ранее акции этого банка принадлежали российским олигархам.