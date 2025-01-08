Стало известно, когда появятся почтоматы "Укрпочты"

Почтоматы появятся в течение первого квартала в двух городах – это Киев и Одесса.

Первые почтоматы "Укрпочты" в Киеве и Одессе могут появиться уже в январе-марте 2025 года.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире телемарафона.

"Почтоматы появятся в двух городах — это Киев и Одесса в течение первого квартала. Готовим много новинок — это и мобильное приложение новое, и доставка на следующий день, открытие нового международного сортировочного центра", — сказал Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" будет доставлять паспорта за границу: как воспользоваться новой услугой.

Читайте также: