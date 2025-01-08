Стало відомо, коли з'являться поштомати "Укрпошти"

Поштомати з’являться протягом першого кварталу у двох містах — це Київ та Одеса.

Перші поштомати "Укрпошти" в Києві та Одесі можуть з’явитися вже у січні-березні 2025 року.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

"Поштомати з’являться у двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доправлення на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру", — сказав Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" доставлятиме паспорти за кордон: як скористатися новою послугою.

Читайте також: