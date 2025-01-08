Скільки цивільних загинули в Україні під час повномасштабної війни — статистика ООН

Близько 12 300 мирних громадян України загинули під час повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявила заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф 8 січня, передає "Гллос Америки".

За її словами, впродовж останніх місяців кількість жертв серед цивільних в Україні збільшилася внаслідок використання Росією БпЛА, ракет великої дальності та крилатих бомб.

"Російські збройні сили активізували свої операції із захоплення нових територій на сході України, що завдає серйозних ударів по цивільному населенню в прифронтових районах, зокрема в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях", — сказала офіційна представниця ООН.

Вона висловила "глибоку стурбованість тим, як впливає на цивільне населення збільшення використання дронів і нової зброї".

Нада Аль-Нашіф також наголосила на використанні Росією керованих крилатих бомб високої руйнівної сили в житлових районах України.

Ситуація з правами людини

Спостерігачі ООН виявили, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація з правами людини погіршується, військові операції посилюються, жертви серед цивільного населення зростають, як і кількість випадків катувань, страт без судового розгляду та інших злочинів.

"Ситуація з правами людини залишається похмурою, оскільки кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати, тривають страти та тортури військовополонених, а також Росія намагається посилити контроль над окупованою українською територією", — йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Нагадаємо, раніше уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував документ ООН. Про це йшлося на тлі ознайомлення з 41-ю періодичною доповіддю Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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