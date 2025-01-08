Частину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Низку областей України станом на вечір середи, 8 січня, охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили, що Україну атакують ворожі безпілотники.

"Ворожий ударний БпЛА на північному сході Херсонщини, курс – північний. Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку... Місто Кривий Ріг (Дніпропетровщина)! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу", – йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація від ПС:

БпЛА на півдні Сумщини, курс – південний/південно–західний/південно–східний;

БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс – південний/південно–західний;

БпЛА на заході Харківщини, курс – східний;

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс – північний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс – південно–східний.

Увага! Місто Харків! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного заходу.

Мапа тривог станом на 22:50 8 січня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 січня росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, 13 людей загинули, 63 зазнали поранень. Зокрема внаслідок ворожого удару дістала поранення 13–річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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