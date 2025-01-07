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Ворог обстріляв Семенівку на Чернігівщині: є постраждалі

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Ворог обстріляв Семенівку на Чернігівщині: є постраждалі

Обстріл Семенівки 7 січня

Влада обіцяє повідомити більше деталей згодом.

Зранку 7 січня ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині. Троє людей поранено, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування. 

Про це написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Семенівка другий день під ворожим артилерійським вогнем

Як зазначив Чаус, вечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки. 

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

"Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили", – зазначив він. 

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців. 

"Підло і підступно – тільки так звикли діяти окупанти. Росія – терорист. Терористів треба знищувати", – наголосив голова Чернігівської ОВА.

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

Нагадаємо, внаслідок удару окупантів по Семенівці на Чернігівщині 4 січня є 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. 

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