Ворог обстріляв Семенівку на Чернігівщині: є постраждалі

Зранку 7 січня ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині. Троє людей поранено, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.

Про це написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Семенівка другий день під ворожим артилерійським вогнем

Як зазначив Чаус, вечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки.

Обстріл Семенівки

"Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили", – зазначив він.

Обстріл Семенівки

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців.

"Підло і підступно – тільки так звикли діяти окупанти. Росія – терорист. Терористів треба знищувати", – наголосив голова Чернігівської ОВА.

Обстріл Семенівки

Нагадаємо, внаслідок удару окупантів по Семенівці на Чернігівщині 4 січня є 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді.

Читайте також: