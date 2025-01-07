У боях за Україну загинув медик - доброволець з Шотландії

Захищаючи Україну від загарбників, на фронті загинув 26-річний Джордан Маклахлан з Арднамерхана у шотландському Гайленді.

Про це повідомила його сім’я, пише ВВС.

Джордан добровільно долучився до допомоги Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Його сім’я розповіла, що він загинув у п’ятницю під час виконання своїх обов’язків на фронті.

У своїй заяві родина зазначила: "Джордан завжди вірив, що змінює світ на краще, і ми всі дуже пишаємося тим, що він допомагав іншим".

Сім’я Джордана повідомила, що він приєднався до української армії незабаром після того, як став волонтером три роки тому.

"Ми очікуємо додаткову інформацію від Міністерства закордонних справ, оскільки наразі її дуже мало", – зазначили родичі.

"Джордан був життєрадісним сином, братом, онуком, племінником, кузеном і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав", - сказали його рідні.

Сім’я також попросила про конфіденційність у цей важкий час.

Представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії заявив: "Ми підтримуємо родину британця, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою".

Нагадаємо, на фронті загинув уже четвертий боєць-доброволець із Фінляндії, який воював на боці Збройних Сил України

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