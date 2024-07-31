У боях за Україну загинув четвертий доброволець із Фінляндії

Чоловік загинув у середині липня на північ від Донецька.
На війні проти Росії загинув уже четвертий боєць-доброволець із Фінляндії, який воював на боці Збройних Сил України
Про це пише Yle з посиланням на Асоціацію учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).
Зазначається, що він загинув у середині липня на північ від Донецька.
Про загибель повідомили родичі солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.
За даними ЗМІ, в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.
Очільник консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому заявляв виданню, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.
Нагадаємо, після важкого поранення пішов у засвіти військовий, волонтер і колишній футболіст Олег Івахнюк.
Також на війні загинув відомий журналіст Дмитро Сінченко, який пішов на фронт добровольцем.
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