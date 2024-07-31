У Тегерані вбили лідера ХАМАСу

Злочин стався у його резиденцї.
Лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані.
Про це повідомляють Press TV і Al Jazeera.
У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".
В іншій заяві Іранська революційна гвардія заявила: "Ми вивчаємо масштаби інциденту мученицької смерті Ханії в Тегерані".
Там пообіцяли оголосити результати розслідування пізніше.
За даними Корпусу вартових Ісламської революції, разом з лідером палестинського угруповання у його резиденції загинув один із його охоронців.
Зазначається, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Наразі триває подальше розслідування.
Ісмаїл Ханія — палестинський політик та один із лідерів ісламістського руху ХАМАС. Від 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави.
Читайте також: