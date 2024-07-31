У Тегерані вбили лідера ХАМАСу

Злочин стався у його резиденцї.

Лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані.

Про це повідомляють Press TV і Al Jazeera.

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".

В іншій заяві Іранська революційна гвардія заявила: "Ми вивчаємо масштаби інциденту мученицької смерті Ханії в Тегерані".

Там пообіцяли оголосити результати розслідування пізніше.

За даними Корпусу вартових Ісламської революції, разом з лідером палестинського угруповання у його резиденції загинув один із його охоронців.

Зазначається, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Наразі триває подальше розслідування.

Ісмаїл Ханія — палестинський політик та один із лідерів ісламістського руху ХАМАС. Від 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави.

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