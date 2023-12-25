Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ізраїль розглядає можливість залишити лідерів ХАМАСу в живих

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ізраїль розглядає можливість залишити лідерів ХАМАСу в живих

Ях‘я Сінвар / Фото: Associated Press

Це може статись за умови звільнення всіх заручників та досягнення цілей операції у Газі.

Ізраїль розглядає можливість залишити в живих лідерів терористичного угруповання ХАМАС, якщо це допоможе досягнути всіх поставлених цілей та завершити війну у Секторі Гази.

Про це повідомила телерадіокомпанія Kan з посиланням на обізнані джерела, пише The Times of Israel.

У повідомленні вказується, що влада Ізраїлю розглядає можливість не ліквідовувати лідерів ХАМАС в Секторі Гази Ях’ю Сінвара і Мухаммеда Дейфа "якщо зʼявляться відповідні умови. Вони можуть отримати "імунітет" та будуть депортовані до Катару.

Таке рішення може бути прийняте, якщо воно забезпечить звільнення всіх заручників, а також сприятиме закінченню війни.

Джерела журналістів заявили, що такий варіант не виключається політичним та військовим керівництвом, однак на цей час таких пропозицій не надходило.

Це "довгостроковий варіант, що не є актуальним саме зараз".

Один зі співрозмовників сказав журналістам, що будь-який план не повинен зашкодити заявленій меті демонтажу керівництва і військового потенціалу ХАМАС.

Інше джерело стверджує, що "депортація керівництва ХАМАС за кордон не суперечить цілям війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над значною частиною Сектору Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики ХАМАС відкинули пропозицію Ізраїля про припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація