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Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС

Один з тунелів ХАМАС у Секторі Гази / Фото: Associated Press

Серед загиблих троє солдатів і двоє цивільних.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що військові виявили тіла пʼяти загиблих заручників у підземних тунелях бойовиків ХАМАС на півночі Сектора Гази.

Про це інформує Reuters.

Прессекретар ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що наразі спеціалісти проводять експертизу, щоб зʼясувати, як саме заручники загинули.

"Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи вони схвалять, громадськість", - сказав він.

Видання повідомляє, що серед загиблих троє солдатів і двоє цивільних, які були серед 240 людей, викрадених бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над значною частиною Сектору Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики ХАМАС відкинули пропозицію Ізраїля про припинення вогню.

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Дата публікації
Перегляди
131
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