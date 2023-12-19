Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази

Берлін заявив, що Ізраїль має повне право захищатись від терористичних нападів з боку ХАМАС.

Німеччина виступила проти негайного та повного припинення вогню у Секторі Гази, оскільки у Берліні вважають, що це не зупинить наміри бойовиків ХАМАС.

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Про це заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Ізраїль має повне право захищатись від терористичних нападів з боку ХАМАС та Хезболли, але повинен це робити з дотриманням міжнародного права.

Вагнер нагадав, що бойовики ХАМАС неодноразово говорили, що не припинять теракти, поки не знищать Ізраїль.

"Ми проти вимог повного і негайного припинення вогню", – сказав Вагнер.

Разом з тим він заявив, що у Берліні вітають відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів.

Також у ФРН підтримують тимчасові гуманітарні паузи, які дозволяють звільнити заручників.

Вагнер додав, що страждання людей у Газі розпочалися 7 жовтня після нападу ХАМАС на Ізраїль, і наразі терористичне угруповання прикривається цивільним населенням сектору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльська армія помилково вбила трьох заручників, що втекли від ХАМАСу.

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