Ізраїльська армія помилково убила трьох заручників, що втекли від ХАМАСу

ЦАХАЛ негайно почав розслідування інциденту, обставини якого все ще з’ясовують.

Ізраїльські війська помилково ідентифікували як загрозу трьох заручників, які втекли з полону бойовиків ХАМСу, та відкрили по них вогонь, убивши їх під час боїв у Газі.

Про це увечері в п’ятницю, 15 грудня, повідомив речник Армії оборони Ізраїлю, передає The Times of Israel.

"Це трагічний інцидент, ЦАХАЛ бере на себе відповідальність. Це район, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включно з камікадзе, які мали на собі бомби", - сказав контр-адмірал Даніель Хагарі.

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Відповідаючи на запитання, як заручникам вдалося втекти з полону ХАМАС, Хагарі повідомив, що військові вважають, що “троє втекли або були покинуті терористами, які тримали їх у полоні”.

"Після того, як вони [заручники] були розстріляні, під час огляду відразу ж виникла підозра щодо особи загиблих, і їхні тіла були швидко передані на експертизу до Ізраїлю, де заручників було ідентифіковано", - пояснив речник ізраїльської армії.

“Це сумна і болюча подія для всіх нас, і ЦАХАЛ несе відповідальність за все, що сталося”, - наголосив він.

ЦАХАЛ негайно почав розслідування інциденту, обставини якого все ще з’ясовують. Тим часом нові протоколи ідентифікації заручників були передані наземним силам, щоб унеможливити повторення таких трагічних подій.

Ким були убиті заручники

Заручників ідентифіковано як Йотама Хаїма, якого ХАМАС викрав з Кфар-Ази, і Самера Талалку, якого викрали з Нір-Ама. Ім'я третього заручника не було названо на прохання його родини.

Йотам Хаїм був барабанщиком у стилі хеві-метал і був викрадений зі свого дому в кібуці Кфар-Аза 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, ХАМАС продовжує утримувати в Секторі Гази 132 заручників. Йдеться про 113 чоловіків та 19 жінок.

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