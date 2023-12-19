Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа

Берлин заявил, что у Израиля полное право защищаться от террористических нападений со стороны ХАМАС.
Германия выступила против немедленного и полного прекращения огня в секторе Газа, поскольку в Берлине считают, что это не остановит намерения боевиков ХАМАС.
Об этом заявил спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Укринформ.
Он заявил, что Израиль имеет полное право защищаться от террористических нападений со стороны ХАМАС и Хезболла, но должен это делать с соблюдением международного права.
Вагнер напомнил, что боевики ХАМАС не раз говорили, что не прекратят теракты, пока не уничтожат Израиль.
"Мы против требований полного и немедленного прекращения огня", – сказал Вагнер.
Вместе с тем он заявил, что в Берлине приветствуют открытие дополнительного пункта для доставки гуманитарной помощи и увеличения ее объемов.
Также в ФРГ поддерживают временные гуманитарные паузы, позволяющие освободить заложников.
Вагнер добавил, что страдания людей в Газе начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль, и террористическая группировка прикрывается гражданским населением сектора.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Израиля предположил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа против ХАМАСа.
Кроме того, мы ранее информировали, что Израильская армия ошибочно убила трех бежавших от ХАМАСа заложников.
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