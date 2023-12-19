Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа

Берлин заявил, что у Израиля полное право защищаться от террористических нападений со стороны ХАМАС.

Германия выступила против немедленного и полного прекращения огня в секторе Газа, поскольку в Берлине считают, что это не остановит намерения боевиков ХАМАС.

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Об этом заявил спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Израиль имеет полное право защищаться от террористических нападений со стороны ХАМАС и Хезболла, но должен это делать с соблюдением международного права.

Вагнер напомнил, что боевики ХАМАС не раз говорили, что не прекратят теракты, пока не уничтожат Израиль.

"Мы против требований полного и немедленного прекращения огня", – сказал Вагнер.

Вместе с тем он заявил, что в Берлине приветствуют открытие дополнительного пункта для доставки гуманитарной помощи и увеличения ее объемов.

Также в ФРГ поддерживают временные гуманитарные паузы, позволяющие освободить заложников.

Вагнер добавил, что страдания людей в Газе начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль, и террористическая группировка прикрывается гражданским населением сектора.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Израиля предположил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа против ХАМАСа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израильская армия ошибочно убила трех бежавших от ХАМАСа заложников.

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