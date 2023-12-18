Израиль и ХАМАС готовы договариваться о новом перемирии — Reuters

Между сторонами еще существуют определенные разногласия по поводу того, как это реализовать.

Израиль и боевики ХАМАС готовы договариваться о новом перемирии для освобождения заложников, удерживаемых террористами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в египетских органах безопасности.

"Надежды на мир появились в субботу, когда источник сообщил, что руководитель израильской разведки разговаривал в пятницу с премьер-министром Катара. ХАМАС настаивает на одностороннем определении списка подлежащих освобождению заложников и требует, чтобы израильские войска отошли за предварительно определенную линию, сообщили источники", — отмечается в сообщении.

Собеседники сообщили, что Израиль согласился с предложением, чтобы список составили представители ХАМАС, но хочет установить временные рамки и увидеть список лиц, чтобы можно было определить продолжительность режима прекращения огня. Также Израиль против того, чтобы отводить свои войска.

В свою очередь боевики ХАМАС заявили, что будут освобождать заложников только тогда, когда будет достигнуто прекращение огня.

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил: "Для меня важно четко заявить, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) полон решимости выполнить задачи по ликвидации ХАМАСа".

Официальный представитель Хамаса Сами Абу Зухри сказал: "Мы открыты для любых усилий, направленных на прекращение израильской агрессии. Это основа для любой дискуссии".

Источники издания сообщают, что Катар и Египет требуют открыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и предоставить гуманитарную помощь жителям Газы до начала переговоров.

В свою очередь, израильский чиновник заявил, что помощь разрешили доставить в Газу, после того, как египетские источники сначала сообщили, что она была задержана.

В воскресенье КПП Керем-Шалом между Израилем и Газой впервые был открыт для доставки гуманитарной помощи. Сообщается, что это позволит удвоить количество гуманитарной помощи жителям Газы.

"Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, продемонстрировал открытость к переговорам, но пообещал сохранить интенсивное военное давление", – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые во время войны Израиль разрешил переход в Сектор Газа для ввоза гуманитарной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара израильской армии в секторе Газа погиб работник французского консульства.

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