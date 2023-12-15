Израиль может уменьшить масштабы операции в Газе по просьбе США

Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике в течение трех недель.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль может прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газа и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС.

Об этом пишет The New York Times.

Как передает издание, США предлагают Израилю привлекать меньшие группы элитных сил, которые будут входить и выходить из населенных пунктов Газы.

"По их словам, президент Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике в течение трех недель или вскоре после этого, о чем его советник по нацбезопасности сказал израильским чиновникам во время встречи", — говорится в сообщении.

В то же время представитель Белого дома Джона Кирби, Салливан во время встречи с израильскими чиновниками говорил о возможном переходе в другую фазу "в ближайшем будущем", но отказался указать временные пределы.

Добавим, Израиль будет воевать в Секторе Газы против ХАМАСа более нескольких месяцев.

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