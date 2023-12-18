В Хмельницкой области работает ПВО

Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Российские захватчики в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

В сообщении указывается, что группа беспилотников двигается из Киевской области через Житомирскую в западном направлении.

Местные телеграммы каналы сообщают, что в области работают силы противовоздушной обороны.

"На Хмельнитчине работает ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали в России военный аэродром, где дислоцируются фронтовые бомбардировщики.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры пытаются расширить географию своих площадок для запуска своих БПЛА по Украине.

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