В Хмельницкой области работает ПВО

Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.
Российские захватчики в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
В сообщении указывается, что группа беспилотников двигается из Киевской области через Житомирскую в западном направлении.
Местные телеграммы каналы сообщают, что в области работают силы противовоздушной обороны.
"На Хмельнитчине работает ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали в России военный аэродром, где дислоцируются фронтовые бомбардировщики.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры пытаются расширить географию своих площадок для запуска своих БПЛА по Украине.
Читайте также: