Штупун сообщил об уменьшении боевых столкновений на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении зафиксировано уменьшение количества боевых столкновений. По словам спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, 13-15 декабря там вели около 50 боевых столкновений в сутки, а 17 декабря — всего 17-ть.

Об этом спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления сообщил в эфире телемарафона вечером 17 декабря.

Штупун также отметил, что оккупанты постоянно меняют тактику, в том числе атакуют ночью.

Накануне американский Институт изучения войны (ISW) представил отчет, где отметил, что армия РФ может проводить наступление в неблагоприятное время для того, чтобы это происходило на фоне длительных дискуссий на Западе о дальнейшей поддержке Украины. Аналитики ISW сообщили о продвижении россиян на фронте 15 декабря.

Тогда захватчики продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись вблизи Степного, а именно 3 км севернее Авдеевки и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). Между тем, в РФ утверждали, что оккупационные войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и даже захватили позиции в лесопосадке к северу от населенного пункта.

Как сообщил спикер 47-й бригады ВСУ Дмитрий Лазуткин, недостатка техники у россиян на Авдеевском направлении не наблюдается. Именно 17 декабря оккупанты снова атаковали украинские позиции вблизи Авдеевки с помощью бронированной техники.

Читайте ведущие новости дня: