"Интер" разобрался с "Лацио" и укрепил свое лидерство в Серии А (видео)

"Нерадзурри" нанесли поражение "орлам", сделав еще один шаг в направлении "скудетто".

"Интер" на выезде обыграл "Лацио" в центральном поединке 16-го тура итальянской Серии А. Матч на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Симоне Индзаги вышли вперед под занавес первого тайма – на 40-й минуте отличился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

В середине второй половины встречи "нерадзурри" удвоили свое преимущество – на 66-й минуте Маркус Тюрам нанес точный удар после передачи Николо Бареллы.

Доигрывали этот поединок римляне в меньшинстве – на 87-й минуте прямую красную карточку получил Мануэль Лаццари.

Обзор матча "Лацио" – "Интер"

"Интер" (41 балл) продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, увеличив отрыв от идущего вторым "Ювентуса" до 4 очков. "Лацио" занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 21 зачетный пункт.

В следующем туре "Интер" 23 декабря примет "Лечче". Днем ранее "Лацио" на выезде сыграет против "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.

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