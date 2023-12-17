"Інтер" розібрався з "Лаціо" та зміцнив своє лідерство у Серії А (відео)

"Нерадзуррі" завдали поразки "орлам", зробивши ще один крок у напрямку "скудетто".
"Інтер" на виїзді обіграв "Лаціо" у центральному поєдинку 16-го туру італійської Серії А. Матч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 0:2.
Підопічні Сімоне Індзагі вийшли вперед під завісу першого тайму – на 40-й хвилині відзначився аргентинський форвард Лаутаро Мартінес.
У середині другої половини зустрічі "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу – на 66-й хвилині Маркус Тюрам завдав точного удару після передачі Ніколо Барелли.
Догравали цей поєдинок римляни в меншості – на 87-й хвилині пряму червону картку отримав Мануель Лаццарі.
Огляд матчу "Лаціо" – "Інтер"
"Інтер" (41 бал) продовжує лідирувати у турнірній таблиці Серії А, збільшивши відрив від "Ювентуса", який йде другим, до 4 очок. "Лаціо" посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 21 заліковий пункт.
У наступному турі "Інтер" 23 грудня прийме "Лечче". Днем раніше "Лаціо" на виїзді зіграє проти "Емполі" українця Віктора Коваленка.
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