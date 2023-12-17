"Інтер" розібрався з "Лаціо" та зміцнив своє лідерство у Серії А (відео)

"Нерадзуррі" завдали поразки "орлам", зробивши ще один крок у напрямку "скудетто".

"Інтер" на виїзді обіграв "Лаціо" у центральному поєдинку 16-го туру італійської Серії А. Матч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Сімоне Індзагі вийшли вперед під завісу першого тайму – на 40-й хвилині відзначився аргентинський форвард Лаутаро Мартінес.

У середині другої половини зустрічі "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу – на 66-й хвилині Маркус Тюрам завдав точного удару після передачі Ніколо Барелли.

Догравали цей поєдинок римляни в меншості – на 87-й хвилині пряму червону картку отримав Мануель Лаццарі.

Огляд матчу "Лаціо" – "Інтер"

"Інтер" (41 бал) продовжує лідирувати у турнірній таблиці Серії А, збільшивши відрив від "Ювентуса", який йде другим, до 4 очок. "Лаціо" посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 21 заліковий пункт.

У наступному турі "Інтер" 23 грудня прийме "Лечче". Днем раніше "Лаціо" на виїзді зіграє проти "Емполі" українця Віктора Коваленка.

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