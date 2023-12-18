Когда закончится война: Ярош озвучил свой прогноз

По его мнению, в 2024 году следует думать не об освобождении новых территорий, а о переходе к активной стратегической обороне.

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош рассказал, когда, по его мнению, Украина закончит войну.

Об этом он сказал в интервью журналистке Соне Кошкиной на "LB Live".

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По его мнению, в 2024 году нужно думать не об освобождении новых территорий, а о переходе к активной стратегической обороне и максимальном выводе личного состава врага из боеспособного состояния.

На вопрос о том, когда война закончится нашей победой, Ярош ответил так: "Победу я ожидаю. Даст Бог, может, она и в 2024 году будет. Все может сложиться. А может будет в 2027 году. Я не знаю. своем месте должен делать все, чтобы эта победа состоялась, это однозначно. Воины должны уничтожить максимальное количество врагов, в тылу должны изготовить максимальное количество вооружения и боеприпасов. Все должны заниматься своим делом, и тогда победа будет обязательно".

Ранее в Институте изучения войны (ISW) проанализировали, что будет, если Россия победит.

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