В Белом доме ответили, когда Украина может пойти на переговоры с РФ

У Байдена считают, что Зеленский должен решить, когда заканчивать войну и идти на переговоры.

Украина и ее руководство будут лично решать дальнейшую стратегию в противостоянии с российскими агрессорами и идти на переговоры с Москвой.

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Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, не пора ли Украине подумать о переговорах с РФ, учитывая, что Конгресс не может принять новую помощь, передает Укринформ.

"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что перед Украиной стоит угроза значительного присутствия российской армии, которая только увеличивает численность на оккупированных территориях, поскольку Кремль готовит новое наступление на Украину и набирает людей.

"Они, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонных позициях на протяжении всей зимы", — отметил представитель администрации США.

В свою очередь, по словам Кирби, украинская сторона тоже не собирается только сидеть в обороне, а готова контратаковать, поэтому президент Зеленский должен определить дальнейшую стратегию.

"Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что у него (президента Зеленского – ред.) есть для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя",- заметил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Данилов прокомментировал провальное голосование Сената за помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.

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