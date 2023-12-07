Байден прокомментировал провал голосования в Сенате за помощь Украине

Президент США считает это "политическим шантажом" со стороны оппонентов.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал проваленное в Сенате голосование за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом Байден написал 7 декабря вХ.

Он заявил, что провал голосования указывает на "политический шантаж" со стороны республиканцев.

"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику, это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны", — заявил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.

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