Сенат США не поддержал помощь Украине

Законопроект не поддержали все сенаторы республиканцы.

Проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

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Об этом свидетельствует ответная трансляция с заседания Сената.

Законопроект получил всего 45 голосов из 60 необходимых. Против проголосовали 48 сенаторов.

Сообщается, что против проголосовали все республиканцы и независимый сенатор Берни Сандерс.

Отметим, что республиканцы сообщали, что они будут голосовать против законопроекта, поскольку требуют внести в него более жесткие меры по контролю над миграцией на границе с Мексикой.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.

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