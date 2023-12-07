Сенат США не поддержал помощь Украине

Законопроект не поддержали все сенаторы республиканцы.
Проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.
Об этом свидетельствует ответная трансляция с заседания Сената.
Законопроект получил всего 45 голосов из 60 необходимых. Против проголосовали 48 сенаторов.
Сообщается, что против проголосовали все республиканцы и независимый сенатор Берни Сандерс.
Отметим, что республиканцы сообщали, что они будут голосовать против законопроекта, поскольку требуют внести в него более жесткие меры по контролю над миграцией на границе с Мексикой.
Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.
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