Россия созывает Совбез ООН: на что будет жаловаться

Россия регулярно созывает Совбез ООН, чтобы обсудить Украину и помощь Запада.

Российские агрессоры инициировали заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить военную помощь, которую Западные страны оказывают Украине для защиты.

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Об этом на заседании Совбеза заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Укринформ.

Россия потребовала обсудить эту тему 11 декабря.

Кроме того, Полянский заявил, что делегация РФ инициирует неформальную встречу членов Совбеза для обсуждения Революции Достоинства, состоявшейся в 2013-2014 годах.

Россия уже неоднократно созвала заседание для "осуждения" военной помощи Украине, однако ни разу не получила значительную поддержку от членов РФ ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. Общая сумма – 175 миллионов долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что впервые в истории представителя РФ не избрали в Международный суд ООН.

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