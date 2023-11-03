Россия использует атаку ХАМАСа "самым извращенным способом" — представитель Израиля в ООН

В Кремле обвиняют Израиль в чрезмерных силовых действиях против террористов, чтобы отвлечь мир от войны РФ против Украины.

Россия использует атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом". Целью Москвы является отвлечение международного сообщества от войны, которую РФ ведет против Украины.

Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, сообщает израильское издание Ynet.

Так израильский дипломат ответил на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, обвинившего Израильское государство в "оккупации" Палестины и отрицавшего его право на самооборону.

“Смешно слышать именно от представителя России морали в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, исключенной из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить", — сказал Эрдан.

Он добавил, что "всем понятно", как бы Россия отреагировала, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористами.

Эрдан назвал главную цель таких заявлений российского дипломата – "отвлечь внимание мира от вторжения РФ в Украину".

Израильское издание отмечает, что накануне во время своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по Палестине российский постпред Василий Небензя апеллировал к консультативному заключению Международного суда в 2004 году, хотя в этом документе речь не идет об отсутствии у Израиля права на самооборону, а только о том, что это право не позволяет строить разделительный барьер на территории, которую ООН признает оккупированной.

Как известно, после начала войны между Израилем и ХАМАСом президент РФ Владимир Путин встал на сторону Палестины и обвинил США в провальной политике на Ближнем Востоке.

Недавние антиеврейские беспорядки в мусульманских республиках РФ хозяин Кремля цинично назвал инспирированными странами Запада через агентов из Украины.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживают многие мусульмане, прошли антиизраильские акции. Россияне потребовали, чтобы евреев выселили из страны, а также запретили въезд в РФ гражданам Израиля.

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