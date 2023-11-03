Удары ракетами ATACMS: эксперт назвал следующие цели для поражения

Американские ракеты большой дальности ATACMS расширили украинский каталог целей, потому что теперь Силы обороны с большей точностью смогут поражать аэродромы, ПВО и другие важные военные объекты оккупантов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Валерий Рябых.

Он подчеркнул, что ВСУ планомерно уничтожают современные системы российской ПВО. В частности, те, которые предназначены для перехвата баллистических ракет.

Рябых говорит, что системы противовоздушной обороны С-400 – это одни из немногих, заявленных российской стороной такими – которые могут уничтожать современные баллистические цели.

"Эта система является фаворитом в линейке систем противовоздушной обороны, которые предназначены для уничтожения современных баллистических целей. Говорить о других системах ну, не приходится. Огневое влияние наших ракетчиков будет расти. Конечно же, это свидетельство о подготовке поля боя на театре военных действий. Нужно. сказать, что Крым является именно тем местом, которое должно готовиться к "жесту доброй воли", как это было и ровно год назад в Херсонской области на правом берегу Днепра", — убежден Рябых.

По словам эксперта, есть предположение, что чувашский 1-й батальон 1251-го мотострелкового полка ВС РФ, в целом состоявший из мобилизованных оккупантов, с определенной долей вероятности был разгромлен с помощью ракеты ATACMS. Он отмечает, что достаточно одной ракеты для уничтожения целого батальона и выведения его в полном составе из строя.

АTACMS может расшириться каталог целей, подчеркивает Рябых. Речь идет прежде всего об аэродромах с авиацией, а также о системах противовоздушной обороны, которые прикрывают аэропорты.

"Следующей целью является скопление противника, в частности, когда они собираются атаковать большими силами позиции Вооруженных сил Украины. Ну и, конечно же, расширение диапазона действий. А здесь нужно сказать, что поступление тех же ракет с боевой частью, которые могут действовать уже на 300 километров, позволит дотянуться до всех аэродромов, с которых российская авиация поднимает самолеты для обстрела Украины с временно оккупированных территорий Украины. В частности, все аэродромы в Крыму", — говорит военный эксперт

По его убеждению, ракеты ATACMS будут действенны для окончательного изгнания Черноморского флота РФ с территории временного оккупированного Крыма.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал дату, когда Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS. По его словам, произошло это 30 октября.

Кстати, 17 августа Украина запустила ракеты ATACMS по российским целям. Это стало первым случаем, когда оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Читайте также: