ATACMS: что известно о ракетах, которые нужны ВСУ

Во время своего визита в Вашингтон 21 декабря 2022 года украинская делегация планирует попросить у Джо Байдена и его команды ракеты ATACMS для ВСУ. Читайте в материале ТСН.ua, что о них известно.

Об этом говорится в сообщении Politico. Однако, как отметили в издании, пока официальные лица США не готовы уступить. Белый дом все еще считает, что поставки ракет большой дальности, например ракеты ATACMS, могут спровоцировать президента РФ использовать еще более смертоносное оружие в отношении Украины и украинцев.

Хотя передача ракет ATACMS все еще остается под вопросом, стоит узнать об их основных технических характеристиках.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Army Tactical Missile System". Называют ее американской тактической баллистической ракетой класса земля – земля.

Производящая ракеты компания Lockheed Martin и их можно использовать с такими ракетными системами как M270 MLRS, M142 HIMARS и других модификаций.

Если говорить о дальности ракет ATACMS, то у них есть функция стрельбы на расстояние до 300 км. Однако здесь также многое зависит от модификации, которых в США целых пять. Какую именно хотят получить в ВСУ, пока неизвестно.

Модификации

MGM-140 ATACMS / Фото: commons.wikimedia.org

Как уже было сказано ранее, армия США имеет целых пять модификаций ракет ATACMS, каждая из которых отличается дальностью стрельбы и массой боевой части. Что известно о каждой из модификаций?

ATACMS Block I — базовая версия, принятая на вооружение США еще в 1991 году, однако она все еще находится в строю. Также известна под пометками M39, MGM-140 или MGM-140A. Боевая часть ракеты состоит из 950 суббоеприпасов M74. Каждый из них может "накрыть" площадь до 15 квадратных метров. Дальность стрельбы этой модификации – до 165 км. Здесь используется инерциальная система наведения, основанная на кольцевом лазерном гироскопе, обеспечивающая точность попадания в цель с отклонением 225-250 метров. ATACMS Block IA – эту модификацию приняли на вооружение 1998 года и она прошла "боевое крещение" на войне против Ирака 2003 года. Также известна под обозначениями M39A1 или MGM-140B. Эта ракета отличается тем, что ее боевая часть имеет втрое меньшую нагрузку по сравнению с базовой версией. Здесь всего 300 суббоеприпасов. Однако была увеличена дальность стрельбы на 290 км. А также используется комбинированная система наведения (инерциальная GPS-навигация). На базе этой модификации также создали ракету ATACMS Block II (известная также как M39A2 или MGM-164). Ее особенностью является то, что боевая часть состоит из 13 самонаводящихся суббоеприпасов BAT, которыми можно поражать также и движущиеся цели. ATACMS Block IVA – эта модификация считается наиболее усовершенствованной. Также известна как Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K и XM57. Здесь сохранили комбинированную систему наведения. Дальность стрельбы достигает 300 км, но боевая часть унитарна и имеет массу 227 кг. Предназначена такая ракета для уничтожения бункеров и фортификационных сооружений. Эта ракета также впервые была использована во время войны против Ирана (2003 год). В течение 2004-2005 годов модификация получила пакет усовершенствований. В частности, улучшили систему наведения, добавили новое программное обеспечение и возможность поражать цели вертикального пикирования. ATACMS-P – эти ракеты также известны под обозначением M39A3. Здесь буква "P" означает "Penetrator" и ее разработали для армии США для впечатления углубленных целей. Модернизированный TACMS часто известен под названием M57A1. Здесь речь идет о модификации ракеты, работа над которой началась сравнительно недавно – в 2016 году. Заявлено, что она отличается дальностью стрельбы от 300 до 450 км, а также оборудована более новейшей электроникой.

Назначение ракет ATACMS

Назначение ATACMS в поражении точечных целей противника. В частности, ракеты могут поражать:

объекты ПВО;

командные пункты;

узлы связи;

пусковые установки ракет;

склады с боеприпасами и т.д.

Ракеты могут работать в холод и жару, в любое время суток бесперебойно.

Технические характеристики

Длина – 3,96 м (ATACMS MGM-140A и MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B и MGM-168A);

Диаметр ракеты — 0,61 м;

Размах крыльев – 1,4 м;

Масса в зависимости от модификации: 1670 кг – ATACMS MGM-140A; 1320 кг — MGM-140B;

Это ракеты кассетного типа;

Дальность стрельбы: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.

Многих украинцев интересует вопрос о стоимости ракеты ATACMS. Цена бывает разной. Однако в 2022 году средняя стоимость составила около $1 млн за одну ракету.

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