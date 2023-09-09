Кабмин изменил порядок счисления средней зарплаты

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Указанными изменениями предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной (денежной) помощи осуществляется с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной (денежной) помощи, а исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.

Также внесены изменения в порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в части возможности предоставления материальной помощи в размере не более среднемесячной заработной платы (вместо среднемесячной заработной платы).

Напомним, в НБУ сообщили, что в Украине повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию. Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе сложна.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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