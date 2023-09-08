Резников впервые отреагировал на назначение Умерова министром обороны

Экс-министр обороны Алексей Резников отреагировал на назначение Рустема Умерова на должность нового главы Минобороны.
Алексей Резников призвал министров обороны других стран поддержать его преемника Рустема Умерова и вместе ускорить момент победы.
Об этом Резников написал в колонке для The Guardian.
"Сколько длится 671 день? В контексте современной истории это, возможно, эквивалент нескольких секунд. Но для меня это период времени, за который с Украиной произошло больше, чем многие страны переживают за столетия. Это также количество дней, в течение которых я исполнял обязанности министра обороны моей страны", — написал Резников.
Он вспомнил, что вступил в эту должность 4 ноября 2021 года, когда Украина уже восемь лет противостояла российской гибридной войне.
"За 112 дней Кремль начал полномасштабную войну, которую Европа не знала со времен Второй мировой войны. Украина стала первым государством в мире, которое было вынуждено вести войну с агрессором сразу в пяти сферах: на суше, в воздухе, на воде, в информационном и кибернетическом пространствах", — рассказал экс-министр.
Резников отметил, что во время пребывания в должности он всегда думал о том, что нужно Вооруженным силам Украины не сегодня, а завтра.
"Это привело к жизненно важному приобретению Javelin, NLAW и Stinger; позже мы приобрели гаубицу M777, ракетный комплекс Patriot и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16", — добавил он.
Резников поблагодарил коллег-министров обороны и назвал их людьми, которые "пишут новую страницу мировой истории".
"Именно благодаря вам украинцы могут достойно противостоять российской агрессии. Мы никогда не забудем тех, кто нам помог в самое страшное время нашей истории", — подчеркнул экс-министр.
В заключение он попросил министров поддерживать теперь новоназначенного главу Минобороны Украины Рустема Умерова.
"Я хотел бы попросить вас быть еще более отзывчивыми и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжать начавшиеся нами инициативы. Вместе вы ускорите победу Украины", — написал Резников.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и рассказал, каких решений ожидает от него в Минобороны.
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