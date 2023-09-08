Резников впервые отреагировал на назначение Умерова министром обороны

Алексей Резников призвал министров обороны других стран поддержать его преемника Рустема Умерова и вместе ускорить момент победы.

Об этом Резников написал в колонке для The Guardian.

"Сколько длится 671 день? В контексте современной истории это, возможно, эквивалент нескольких секунд. Но для меня это период времени, за который с Украиной произошло больше, чем многие страны переживают за столетия. Это также количество дней, в течение которых я исполнял обязанности министра обороны моей страны", — написал Резников.

Он вспомнил, что вступил в эту должность 4 ноября 2021 года, когда Украина уже восемь лет противостояла российской гибридной войне.

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"За 112 дней Кремль начал полномасштабную войну, которую Европа не знала со времен Второй мировой войны. Украина стала первым государством в мире, которое было вынуждено вести войну с агрессором сразу в пяти сферах: на суше, в воздухе, на воде, в информационном и кибернетическом пространствах", — рассказал экс-министр.

Резников отметил, что во время пребывания в должности он всегда думал о том, что нужно Вооруженным силам Украины не сегодня, а завтра.

"Это привело к жизненно важному приобретению Javelin, NLAW и Stinger; позже мы приобрели гаубицу M777, ракетный комплекс Patriot и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16", — добавил он.

Резников поблагодарил коллег-министров обороны и назвал их людьми, которые "пишут новую страницу мировой истории".

"Именно благодаря вам украинцы могут достойно противостоять российской агрессии. Мы никогда не забудем тех, кто нам помог в самое страшное время нашей истории", — подчеркнул экс-министр.

В заключение он попросил министров поддерживать теперь новоназначенного главу Минобороны Украины Рустема Умерова.

"Я хотел бы попросить вас быть еще более отзывчивыми и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжать начавшиеся нами инициативы. Вместе вы ускорите победу Украины", — написал Резников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и рассказал, каких решений ожидает от него в Минобороны.

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