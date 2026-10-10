Алексей Суханов удивил признанием об усыновлении ребенка и будущем отцовстве

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Украинский телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о планах стать отцом и объяснил, при каком условии готов усыновить ребенка.

У ведущего нет детей. Ранее он 13 лет был в отношениях с психологом Ольгой. Однако у бывших супругов не было общих детей. Теперь Суханов по-новому осмысливает вопрос отцовства. Он не спешит делать поспешных выводов и считает, что для важных жизненных решений должен наступить подходящий момент. В то же время мужчина не скрывает: мысль об усыновлении для него — не просто теоретические размышления.

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«Я не просто задумывался об этом, я рассматриваю это как план, но ведь всё зависит не только от меня. Я имею в виду, что в отношениях всегда должно быть уважение и учтено мнение обоих. Поэтому я не теряю надежды. Для меня это очень острая тема. И, если честно, она для меня крайне личная», — поделился телеведущий в интервью «Okay Eva».

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Алексей Суханов / © скриншот с видео

Суханов подчеркивает, что решение о появлении ребенка в семье должно быть совместным. Он не хочет ставить свои желания выше мнения любимого человека, ведь убежден: такие шаги требуют взаимопонимания и готовности обоих партнеров. Несмотря на деликатность темы, ведущий не исключает возможности того, что однажды его мечта сбудется.

В то же время Алексей не спешит раскрывать подробности своих романтических отношений. Он убеждён, что личное должно оставаться личным, а посторонние люди не должны вмешиваться в жизнь пары.

«Я вообще сторонник того, что в отношениях должны участвовать только двое. Я не люблю выставлять личную жизнь напоказ, ведь это же личная жизнь. Я не считаю это темой для разговора», — пояснил Суханов.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Напомним, недавно у 52-летнего Алексея Суханова случился инсульт.

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