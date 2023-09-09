Кабмін змінив порядок обчислення середньої зарплати

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 вересня.
Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.
Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначеними змінами передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної (грошової) допомоги здійснюється з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної (грошової) допомоги, а обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.
Також внесено зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у частині можливості надання матеріальної допомоги у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати (замість середньомісячної заробітної плати).
Нагадаємо, в НБУ повідомили, що в Україні підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію. Ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі складна.
За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.
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