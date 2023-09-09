У ГУР підтвердили, що ведуть "підривну діяльність" щодо псевдовиборів в окупації

Представники Головного управління розвідки проводять на тимчасово окупованих російськими військовими територіях "постійну роботу", забезпечують діяльність партизанського руху та "ведуть підривну діяльність" щодо так званих виборів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, "служба відстежує те, що відбувається на підконтрольній російським окупантам території України". Він наголошує, що розвідка має "чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв’язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій" на окупованих територіях.

"Тому що є рух спротиву – ми працюємо згідно із законом у правовому полі та забезпечуємо діяльність цього руху", - сказав він.

Щодо проведення проведення Росією так званих виборів на ТОТ, то Скібіцький звернув увагу, що "військова розвідка вже має досвід подібних дій Кремля ще від 2015-го".

"Сьогодні (8 вересня - Ред.) почалися ці псевдовибори, окупаційна влада та колаборанти продумали багато чого, проте не врахували, що українське населення розуміє, що це – окупована територія, і чинить спротив", - наголосив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що в СБУ підтвердили, що долучилися до вибуху на одній з "виборчих дільниць" в окупованому Бердянську. Окупанти в паніці вирішують, як захиститися від нових атак.

Читайте також: