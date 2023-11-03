Удари ракетами ATACMS: експерт назвав наступні цілі для ураження

ATACMS будуть дієвими для остаточного вигнання Чорноморського флоту РФ з Криму.

Американські ракети великої дальності ATACMS розширили український каталог цілей, бо тепер Сили оборони з більшою точністю зможуть вражати аеродроми, засоби ППО та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Валерій Рябих.

Він наголосив, що ЗСУ планомірно знищують сучасні системи російської ППО. Зокрема, ті, що призначені для перехоплення балістичних ракет.

Рябих каже, що системи протиповітряної оборони С-400 - це одні з небагатьох, що заявлені російською стороною такими - які можуть знищувати сучасні балістичні цілі.

"Ця система є фаворитом у лінійці систем протиповітряної оборони, які призначені для знищення сучасних балістичних цілей. Говорити про інші системи ну, не доводиться. Вогневий вплив наших ракетників зростатиме. Звичайно ж, це є свідченням про підготовку поля бою на театрі воєнних дій. Потрібно сказати, що Крим є ось якраз тим місцем, яке має готуватися до "жесту доброї волі", як це було і рівно рік тому в Херсонській області на правому березі Дніпра", - переконаний Рябих.

За словами експерта, є припущення, що чуваський 1-й батальйон 1251-го мотострілецького полку ЗС РФ, який загалом складався з мобілізованих окупантів, з певною часткою вірогідності був розгромлений за допомогою ракети ATACMS. Він наголошує, що достатньо такої однієї ракети для знищення цілого батальйону й виведення його в повному складі з ладу.

АTACMS може розширитися каталог цілей, наголошує Рябих. Йдеться насамперед про аеродроми з авіацією, а також системи протиповітряної оборони, які прикривають аеропорти.

"Наступною метою є скупчення противника, зокрема, коли вони збираються атакувати великими силами позиції Збройних сил України. Ну і, звичайно ж, розширення діапазону дій. А тут потрібно сказати, що надходження тих самих ракет із бойовою частиною, які можуть діяти вже на 300 кілометрів, дасть змогу дотягнутися до всіх аеродромів, з яких російська авіація підіймає літаки для обстрілу України з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, всі аеродроми в Криму", - каже військовий експерт

На його переконання, ракети ATACMS будуть дієвими для остаточного вигнання Чорноморського флоту РФ з території тимчасового окупованого Криму.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав дату, коли Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS. З його слів, сталося це 30 жовтня.

До слова, 17 серпня Україна запустила ракети ATACMS по російських цілях. Це стало першим випадком, коли зброя, надана США, була застосована в Україні.

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