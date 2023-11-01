Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

У п'ятницю, 3 листопада, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зійдуться у центральному матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Українське "Класичне" відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 17:00.

Наразі "біло-сині" з 16 очками посідають сьому позицію у турнірній таблиці УПЛ, але команда Мірчі Луческу має три гри в запасі. "Гірники" з 21 балом розташовуються на третій сходинці в чемпіонаті України та зберігають два поєдинки в запасі.

У попередньому турі "Динамо" в меншості не зуміло обіграти "Колос" (1:1), тоді як матч "Шахтаря" проти "Чорноморця" було перенесено на невизначений термін через участь донецького клубу в Лізі чемпіонів.

Додамо, що посеред тижня "помаранчево-чорні" зіграли чвертьфінальний поєдинок Кубка України з першоліговою "Вікторією", в якому здобули розгромну перемогу (3:0) та вийшли до півфіналу.

Матч проти "Динамо" стане лише третім для боснійського фахівця Маріно Пушича на посаді головного тренера "гірників". Перед кубковою перемогою над "Вікторією" він дебютував у донецькому клубі поразкою від "Барселони" (1:2) в Лізі чемпіонів.

Де дивитися матч Динамо – Шахтар

На території України поєдинок 13-го туру УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" можна буде подивитися на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Матч грандів українського футболу також покаже Youtube-канал FootballHub. На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Шахтар

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 4,05. Виграш "Динамо" – 4,55.

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