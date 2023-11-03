В окупантів добряче "пригоріло": у центрі Волновахи гучний "прильот" по будинку культури

Росіянам стає дедалі небезпечніше перебувати на окупованих територіях.
Сьогодні, 3 листопада, у центрі Волновахи було дуже гучно. Атакований так званий ДКЖ ("Будинок культури залізничників").
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зрозуміло, підкреслив Андрющенко, що ніякою культурою там не пахло. Місцеві кажуть, що в окупантів та колаборантів непогано пригоріло.
"Чекаємо на подробиці. Файна новина", – написав Андрющенко.
Нагадаємо, у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Попри ігнорування тисяч інших своїх воєнних злочинів, росіяни раптово почали розслідувати саме цю справу.
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