В окупантів добряче "пригоріло": у центрі Волновахи гучний "прильот" по будинку культури

Сьогодні, 3 листопада, у центрі Волновахи було дуже гучно. Атакований так званий ДКЖ ("Будинок культури залізничників").

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У Волновасі атакували "Будинок культури залізничників" / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Зрозуміло, підкреслив Андрющенко, що ніякою культурою там не пахло. Місцеві кажуть, що в окупантів та колаборантів непогано пригоріло.

"Чекаємо на подробиці. Файна новина", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Попри ігнорування тисяч інших своїх воєнних злочинів, росіяни раптово почали розслідувати саме цю справу.

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