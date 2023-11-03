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В окупантів добряче "пригоріло": у центрі Волновахи гучний "прильот" по будинку культури

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В окупантів добряче "пригоріло": у центрі Волновахи гучний "прильот" по будинку культури

Архівне фото "Будинку культури залізничників" у Волновасі

Росіянам стає дедалі небезпечніше перебувати на окупованих територіях.

Сьогодні, 3 листопада, у центрі Волновахи було дуже гучно. Атакований так званий ДКЖ ("Будинок культури залізничників").

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

У Волновасі атакували
У Волновасі атакували "Будинок культури залізничників" / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Зрозуміло, підкреслив Андрющенко, що ніякою культурою там не пахло. Місцеві кажуть, що в окупантів та колаборантів непогано пригоріло. 

"Чекаємо на подробиці. Файна новина", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Попри ігнорування тисяч інших своїх воєнних злочинів, росіяни раптово почали розслідувати саме цю справу.

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Дата публікації
Перегляди
578
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