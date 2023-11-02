Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У п'ятницю, 3 листопада, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зійдуться у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Принципове всеукраїнське дербі відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 17:00.

Команда Мірчі Луческу з 16 очками посідає лише сьому позицію у турнірній таблиці УПЛ, але має три гри в запасі.

"Гірники" з 21 балом розташовуються на четвертій сходинці в чемпіонаті України, зберігаючи два поєдинки в запасі.

Додамо, що посеред тижня "помаранчево-чорні" зіграли чвертьфінальний поєдинок Кубка України з першоліговою "Вікторією", в якому здобули розгромну перемогу (3:0) та вийшли до півфіналу.

Зазначимо, що це буде дебютне Класичне для нового головного тренера "гірників" боснійського фахівця Маріно Пушича.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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