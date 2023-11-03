Нова схема переправлення ухилянтів за кордон: що вигадали цього разу у Львові

Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київські правоохоронці викрили двох мешканців Львова, які переправляли через кордон ухилянтів. Вони виготовляли підроблені пенсійні посвідчення по інвалідності та продавали їх за 11 тис. євро. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 4 млн грн готівки.

Як повідомили у п’ятницю, 3 листопада, в Нацполіції, схему організували двоє львів’ян.

Клієнтів знаходили завдяки рекомендаціям тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. За даними правоохоронців, учасники схеми продавали високоякісні підроблені пенсійні посвідчення про інвалідність, які виготовляли на замовлення. Така послуга коштувала 11 тисяч євро.

Двох львів’ян затримали за продаж пенсійних посвідчень про інвалідність.

Під час слідчих дій у підозрюваних вилучили 4 млн грн, отриманих від злочинної діяльності.

“Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели обшук за місцем фактичного перебування підозрюваних у Львові, в ході якого виявлено та вилучено мічені кошти, що передавалися їм під контролем правоохоронців за вчиненням злочину. Під час обшуку вилучено 4 млн грн — ймовірно, отримані злочинним шляхом за продаж підроблених документів. Зловмисників затримано”, — йдеться в повідомленні Нацполіції.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманим повідомили про підозру у незаконному переправлянню осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексзаступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам.

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