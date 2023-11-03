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Нова схема переправлення ухилянтів за кордон: що вигадали цього разу у Львові

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Нова схема переправлення ухилянтів за кордон: що вигадали цього разу у Львові

Двох львів’ян затримали за продаж пенсійних посвідчень про інвалідність. / Фото: Національна поліція України

Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київські правоохоронці викрили двох мешканців Львова, які переправляли через кордон ухилянтів. Вони виготовляли підроблені пенсійні посвідчення по інвалідності та продавали їх за 11 тис. євро. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 4 млн грн готівки.

Як повідомили у п’ятницю, 3 листопада, в Нацполіції, схему організували двоє львів’ян.

Клієнтів знаходили завдяки рекомендаціям тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. За даними правоохоронців, учасники схеми продавали високоякісні підроблені пенсійні посвідчення про інвалідність, які виготовляли на замовлення. Така послуга коштувала 11 тисяч євро.

Двох львів’ян затримали за продаж пенсійних посвідчень про інвалідність. / ©
Двох львів’ян затримали за продаж пенсійних посвідчень про інвалідність.

Під час слідчих дій у підозрюваних вилучили 4 млн грн, отриманих від злочинної діяльності.

“Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели обшук за місцем фактичного перебування підозрюваних у Львові, в ході якого виявлено та вилучено мічені кошти, що передавалися їм під контролем правоохоронців за вчиненням злочину. Під час обшуку вилучено 4 млн грн — ймовірно, отримані злочинним шляхом за продаж підроблених документів. Зловмисників затримано”, — йдеться в повідомленні Нацполіції.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманим повідомили про підозру у незаконному переправлянню осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексзаступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам. 

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Дата публікації
Перегляди
1616
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